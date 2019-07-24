У Кличко прокомментировали намерение Офиса президента уволить его

Руководитель ОПУ направил обращение в Кабмин, однако в КГГА ничего не поступало

Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko.

В аппарат мэра Киева Виталия Кличко не поступали документы по его увольнению из Кабинета министров, которое инициировали в Офисе президента. Об этом заявила пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева.

"Мы не получали никаких официальных документов – писем, уведомлений. Все, что видели – скриншот письма (руководителя Офиса президента Андрея – ред.) Богдана в интернет-СМИ. В принципе, ничего неожиданного. Они заявляли о подобных намерениях", – сказала она.

Как сообщали новости "Сегодня", Офис президента обратился в Кабмин с просьбой уволить Кличко. Глава ОПУ Андрей Богдан направил соответствующее обращение к министру Кабинета министров Александру Саенко. Пресс-секретарь главы Кабмина Василий Рябчук подтвердил поступление такого обращения.

Напомним, киевляне подобное уже переживали при президенте Викторе Януковиче: в 2010 году он уволил Леонида Черновецкого и назначил главой КГГА Александра Попова. Черновецкий после этого, по сути, перестал влиять на любые решения.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Кличко заявил о масштабных кадровых "чистках". Уволены трое столичных чиновников, в работе которых, по результатам проверок и аудитов, выявили серьезные нарушения.

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