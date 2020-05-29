Кличко хочет в третий раз стать мэром Киева

Действующий мэр Киева Виталий Кличко заявил о своем намерении в третий раз идти на выборы в столице .

Об этом он заявил в интервью "Радио НВ".

"Сейчас могу сказать предварительно. Да, я буду принимать участие в местных выборах. Я буду просить киевлян дать мне возможность реализовать те проекты, которые сейчас находятся в процессе реализации", - сказал Кличко.

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Столичный градоначальник добавил, что намерен официально заявить об участии в выборах "в сроки, определенные украинским законодательством".

Кличко также добавил, что его партия "УДАР" может пойти на местные выборы под новым брендом.

"Есть мнения, что нужно сделать ребрендинг. В ближайшее время мы уже определимся и представим избирателям программу, ключевые принципы", - рассказал он.

Отметим, несмотря на то, что из-за угрозы пандемии коронавируса в Украине отменены массовые мероприятия, переносить местные выборы, назначенные на осень, нельзя. Об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал в интервью сайту "Сегодня" для проекта SmartTalk.

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