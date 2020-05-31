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Кличко и Шварценеггер поздравили с Днем Киева: красивое видео

31 мая, 12:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Киеву сегодня исполнилось 1538 лет, и по этому поводу мэр посвятил жителям столицы яркое видео

Столичный градоначальник Виталий Кличко поздравил Киев с Днем города, а присоединился к его поздравлению даже всемирно известный голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Соответствующее видео опубликовано на странице мэра в Facebook.

"Друзья, поздравляю вас с Днем Киева и предлагаю посмотреть это видео. Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждый из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное. Киев – это город, который знают и любят во всем мире. Киев – это каждый из нас. Мы любим тебя, Киев", – написал Кличко.

На видео можно увидеть, как мэр по видеосвязи учит Шварценеггера произносить "Как тебя не любить, Киев мой", после чего тот смог произнести эту фразу.

Видео: facebook.com/merkieva

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Украині поздравил не только столицу с днем рождения, а также и свой родной город, в котором родился. Владимир Зеленский отметил, что в Киеве самый душистый кофе, а в Кривом Роге – вкусный мамин борщ. По его словам, сегодня Кривому Рогу исполнилось 245 лет.

В этом году День Киева пришелся на карантин – все еще продолжает действовать запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса. Но, несмотря на ограничения, в городе проводят Пробег под каштанами и концерты онлайн.

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день Киева поздравления Виталий Кличко Арнольд Шварценеггер

Источник: Сегодня

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