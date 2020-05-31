Кличко и Шварценеггер поздравили с Днем Киева: красивое видео

Киеву сегодня исполнилось 1538 лет, и по этому поводу мэр посвятил жителям столицы яркое видео

Столичный градоначальник Виталий Кличко поздравил Киев с Днем города, а присоединился к его поздравлению даже всемирно известный голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Соответствующее видео опубликовано на странице мэра в Facebook.

"Друзья, поздравляю вас с Днем Киева и предлагаю посмотреть это видео. Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждый из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное. Киев – это город, который знают и любят во всем мире. Киев – это каждый из нас. Мы любим тебя, Киев", – написал Кличко.

На видео можно увидеть, как мэр по видеосвязи учит Шварценеггера произносить "Как тебя не любить, Киев мой", после чего тот смог произнести эту фразу.

Видео: facebook.com/merkieva

Реклама В тренде "Стреляют, но на работу надо": свидетель рассказал о бандитских разборках в Броварах

Как сообщали новости "Сегодня", президент Украині поздравил не только столицу с днем рождения, а также и свой родной город, в котором родился. Владимир Зеленский отметил, что в Киеве самый душистый кофе, а в Кривом Роге – вкусный мамин борщ. По его словам, сегодня Кривому Рогу исполнилось 245 лет.

В этом году День Киева пришелся на карантин – все еще продолжает действовать запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса. Но, несмотря на ограничения, в городе проводят Пробег под каштанами и концерты онлайн.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама