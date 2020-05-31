Кличко и Шварценеггер поздравили с Днем Киева: красивое видео

Столичный градоначальник Виталий Кличко поздравил Киев с Днем города, а присоединился к его поздравлению даже всемирно известный голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Соответствующее видео опубликовано на странице мэра в Facebook.
"Друзья, поздравляю вас с Днем Киева и предлагаю посмотреть это видео. Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждый из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное. Киев – это город, который знают и любят во всем мире. Киев – это каждый из нас. Мы любим тебя, Киев", – написал Кличко.
На видео можно увидеть, как мэр по видеосвязи учит Шварценеггера произносить "Как тебя не любить, Киев мой", после чего тот смог произнести эту фразу.
Как сообщали новости "Сегодня", президент Украині поздравил не только столицу с днем рождения, а также и свой родной город, в котором родился. Владимир Зеленский отметил, что в Киеве самый душистый кофе, а в Кривом Роге – вкусный мамин борщ. По его словам, сегодня Кривому Рогу исполнилось 245 лет.
В этом году День Киева пришелся на карантин – все еще продолжает действовать запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса. Но, несмотря на ограничения, в городе проводят Пробег под каштанами и концерты онлайн.
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