Зеленский: В Киеве самый душистый кофе, а в Кривом Роге – вкусный мамин борщ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Киев с Днем города. Не забыл и о своем родном городе, где родился – Кривом Роге. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В эти выходные отмечают свои дни рождения два моих родных города. Первому исполняется 1538 лет. Второй – немного моложе, ему 245. Это Киев и Кривой Рог. Можно ли их сравнивать? Нет. Это все равно что выбирать, кого ты любишь больше – маму или папу", – написал президент.

Президент напомнил, что в Кривом Роге он родился, а в Киеве окончательно стал тем человеком, которым сейчас является.

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"Кривой Рог подарил первых друзей и первую любовь. И все мы вместе оказались в Киеве, который сделал и дружбу, и любовь только крепче. В Кривом Роге родилась моя дочь. В Киеве родился мой сын. В Киеве – самый душистый кофе. В Кривом – вкусный мамин борщ. Между ними – расстояние в 417 километров и разница в 1293 года, но то, что беспрекословно объединяет эти города, – это невероятные, талантливые, смелые, светлые и добрые люди. Собственно, как и во всей нашей Украине", – написал Зеленский.

Глава государства отметил, что в Кривом Роге в ЗАГСе он дал обет верности своей жене, а в Киеве в парламенте присягнул на верность украинскому народу. По его словам, в обоих случаях стремился сделать людей счастливыми.

"И не имеет значения – это один человек или многомиллионная страна. Главное – быть верным своим клятвам каждый день и каждый миг. Знаете, сейчас на любой праздник традиционное пожелание здоровья стало особенно ценным и актуальным. И сегодня – не исключение. Поэтому хочется пожелать Киеву и Кривому Рогу всегда быть здоровыми. Во всех смыслах этого слова. Быть здоровыми в вопросах комфорта, безопасности, комфорта и досуга. Иметь крепкий иммунитет от "вируса плохих дорог", держать дистанцию ​​от заторов и хаотичной застройки. Регулярно получать витаминный заряд от ивентов, концертов, соревнований и масштабных инвестиций. Полной грудью дышать чистым воздухом. Быть, жить и цвести еще не одну тысячу лет", – резюмировал президент

Владимир Зеленский подписал свое поздравление так: "Уроженец Кривого Рога, житель Киева, гражданин Украины".

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Как сообщали новости "Сегодня", в этом году День Киева пришелся на карантин – все еще продолжает действовать запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса. Но, несмотря на ограничения, в городе проводят Пробег под каштанами и концерты онлайн.

Смотрите видео, как Зеленский в прошлом году в Кривом роге проведал могилу своего деда:

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