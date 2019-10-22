Украину пока прикрывает от дождей антициклон и завтра будет хорошая погода

Красивые поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы 2019 / Фото: Pixabay

Завтра, 23 октября, в Украине все еще будет продолжаться бабье лето, как, впрочем, и до конца недели. А вот холода придут уже с 28 октября. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, антициклоны Majla1 и Majla 2 будут определять широкой полосой сухую погоду от Атлантики через узкое горло между Великобританией и Францией, через центр Европы и в Украине.

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"Уже завтра циклон с севера Африки и из районов Ирландии отправятся друг другу навстречу, перекроют дождями и ветром "тихий разговор" антициклонов. Majla1 останется изолированной над Атлантикой, а Majla 2 будет определять сухую погоду в центре и на востоке Европы. 23 октября Украина также попадает в зону деятельности Majla2 и поэтому в большинстве областей все как всегда – без осадков и туманы. Температура воздуха 16-21 градус", – написала Диденко.

В Киеве среда будет с туманами, дожди маловероятны, температура воздуха 17-19 градусов.

В тренде Похолодание и мокрый снег: синоптик предупредила о скором изменении погоды

Синоптик добавила, что ощутимое похолодание придет с 28 октября, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября популярные горнолыжные курорты украинских Карпат засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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