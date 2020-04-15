Кличко о ситуации с COVID-19 и карантином в Киеве: трансляция брифинга

По данным МОЗ, на утро 15 апреля в столице было 612 случаев инфицирования коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко в среду, 15 апреля, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице, а также об ограничительных мерах.

Смотрите прямую трансляцию брифинга:

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Напомним, ранее Кличко анонсировал с 16 апреля ужесточение правил въезда в столицу. В частности, до 20 апреля вводится обязательный температурный скрининг для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Это касается автобусов, грузопассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров (включая водителя). Советник главы Киева Владимир Бондаренко уточнил, что на въезд в Киев оставят 1-2 полосы.

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Также, по словам мэра, власти Киева после Пасхи готовы рассмотреть вопрос об ослаблении карантина в столице, если количество инфицированных COVID-19 пойдет на спад.

Кроме того, на Пасху в Киевской области вводится "комендантский час" – с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля.

Отметим, что карантин в Украине продлится по меньшей мере до 24 апреля. Подробности смотрите в сюжете:

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