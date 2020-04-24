Кличко о ситуации с COVID-19 в Киеве и карантине: прямая трансляция брифинга

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 24 апреля, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице и карантином.

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Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 24 апреля в стране зафиксировано 7647 случаев заболевания COVID-19. За сутки было обнаружено 477 новых зараженных, тогда как вчера эта цифра составила 578. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

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На амбулаторном лечении 5158 пациентов, из них 394 ребенка и 1214 медработников. Всего госпитализированы 2489 человек, из них 109 детей и 244 медика.

В Киеве на утро 24 апреля коронавирус подтвердился у 1122 жителей города, в Киевской области зафиксировано 505 случаев.

Отметим, что на этой неделе Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая. Также было заявлено, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который предусматривает пять этапов.

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