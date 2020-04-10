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Кличко о ситуации с COVID-19 в Киеве: прямая трансляция брифинга

10 апреля, 12:00

Наталья Руда

Мэр Киева рассказывает о числе зараженных и мерах борьбы с распространением коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 10 апреля, проводит брифинг о ситуации с распространением в городе короновирусной инфекции COVID-19.

Смотрите прямую трансляцию:

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Напомним, согласно данным Министерства здравоохранения на утро 10 апреля, в Украине официально подтверждено 2203 случая заражения коронавирусной инфекцией, 61 человек выздоровел, 69 – умерли. За сутки было обнаружено 311 новых случаев. Это рекордный показатель роста инфицированных с начала эпидемии в стране.

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Также стало известно, что в столичные больницы, в которых лечатся инфицированные коронавирусом, завезли противомалярийный препарат "Плаквенил". Это лекарство медики в разных странах мира применяют сегодня для лечения COVID-19.

Отметим, что столица живет в карантине с 17 марта, хотя школы и университеты ушли на дистанционное обучение с 12 марта. Вместе с тем, ограничительные меры уже несколько раз ужесточали, это затронуло в основном сферу общественного транспорта и торговли. Кроме того, с 6 апреля в столице людям нельзя посещать без маски все общественные места.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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