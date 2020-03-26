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Кличко отреагировал на скандал с VIP-палатами в Александровской больнице

26 марта, 08:34

Наталья Руда

Как заявил мэр, VIP-палат, якобы для депутатов и других чиновников, в медучреждении нет

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на скандал, вспыхнувший после того, как СМИ опубликовали информацию о распоряжении готовить в Александровской больнице отдельные палаты для VIP-персон в случае их заболевания COVID-19.

"Что касается VIP-палат, якобы для депутатов и других чиновников, – такого нет! Я поднял информацию по распоряжению, которое опубликовали СМИ. Сейчас выясняем все детали. Действительно, всегда так было, что первые лица государства – президент, премьер-министр, председатель Верховной Рады – на случай заболевания должны иметь определенные условия. Отдельные палаты, и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И, кстати, не только в Украине", – сказал Кличко в эфире телеканала "Украина-24".

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Вместе с тем, он подчеркнул, что такие условия могут касаться исключительно руководства государства.

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"Много слухов есть. Говорят, что Александровская – это, якобы, VIP-больница. Александровская больница является базовой. И, в основном, всех больных или с подозрением на коронавирус сегодня отправляют туда. Если будет увеличиваться количество больных, мы будем лечить их и в других определенных и подготовленных для этого больницах. Таких сегодня в столице семь, включая Александровскую", – напомнил Кличко.

Напомним, на данный момент в Киеве зарегистрировано 34 случая инфицирования коронавирусом, в Киевской области – 22 случая. Среди инфицированных есть народные депутаты.

Видео: Facebook Шахова

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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