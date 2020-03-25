В Киеве растет число инфицированных коронавирусом: новые данные

Число инфицированных коронавирусом в Киеве возросло до 34 человек. Об этом в среду, 25 марта, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"В Киеве увеличивается тревожная статистика. Сегодня днем добавились еще три лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Данные мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины". Количество киевлян, которые заболели COVID-19, возросло до 34 человек", – сообщил Кличко в своем Telegram-канале.
Согласно его данным, все трое заразившихся – киевляне (31, 36 и 67 лет). Двое из них недавно вернулись из Израиля, один – из Объединенных Арабских Эмиратов.
Все трое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы.
Как сообщалось ранее, в Киевской области также растет число инфицированных коронавирусом. При этом в Ирпене с подозрением на COVID-19 госпитализировали беременную женщину.
Кроме того, в международном аэропорту "Борисполь", который на сегодняшний день единственный работающий в стране, проводят экспресс-тесты прибывшим из-за границы пассажирам.
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