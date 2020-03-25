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В Киеве растет число инфицированных коронавирусом: новые данные

25 марта, 16:07

Наталья Руда

Заразились 34 человека

Число инфицированных коронавирусом в Киеве возросло до 34 человек. Об этом в среду, 25 марта, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве увеличивается тревожная статистика. Сегодня днем ​​добавились еще три лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Данные мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины". Количество киевлян, которые заболели COVID-19, возросло до 34 человек", – сообщил Кличко в своем Telegram-канале.

Согласно его данным, все трое заразившихся – киевляне (31, 36 и 67 лет). Двое из них недавно вернулись из Израиля, один – из Объединенных Арабских Эмиратов.

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Все трое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы.

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Как сообщалось ранее, в Киевской области также растет число инфицированных коронавирусом. При этом в Ирпене с подозрением на COVID-19 госпитализировали беременную женщину.

Кроме того, в международном аэропорту "Борисполь", который на сегодняшний день единственный работающий в стране, проводят экспресс-тесты прибывшим из-за границы пассажирам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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