Еще один нардеп госпитализирован с коронавирусом

Нардеп Сергей Вельможный с сыном попали в Александровскую больницу в Киеве

У еще одного народного депутата, Сергея Вельможного, и его сына подтвердили коронавирус.

Об этом сообщил нардеп Сергей Шахов, который ранее также заразился коронавирусом, в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Член моей команды Сергей Вельможный с сыном тоже попали в больницу. Тоже в Александровскую привезли. Подтвердился вирус. Сделают рентген уже завтра, чтобы не было пневмонии. Это очень важно", – сказал он.

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Напомним, что сам Шахов по совету врачей решил остаться в инфекционном отделении Александровской больницы Киева. У нардепа диагностировали воспаление легких.

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Ранее стало известно, что в Киевской области подтвердили коронавирус у самого Шахова и его супруги. Депутату стало плохо после того, как он вернулся из-за границы. На данный момент он находится на самоизоляции. Над ним был установлен медико-санитарный надзор. Его близкие также находятся на самоизоляции.

Как сообщалось, общее число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 10. 21 марта, подтвердили 7 новых случаев заражения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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