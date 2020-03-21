Еще один нардеп госпитализирован с коронавирусом

У еще одного народного депутата, Сергея Вельможного, и его сына подтвердили коронавирус.
Об этом сообщил нардеп Сергей Шахов, который ранее также заразился коронавирусом, в видеообращении на своей странице в Facebook.
"Член моей команды Сергей Вельможный с сыном тоже попали в больницу. Тоже в Александровскую привезли. Подтвердился вирус. Сделают рентген уже завтра, чтобы не было пневмонии. Это очень важно", – сказал он.
Напомним, что сам Шахов по совету врачей решил остаться в инфекционном отделении Александровской больницы Киева. У нардепа диагностировали воспаление легких.
Ранее стало известно, что в Киевской области подтвердили коронавирус у самого Шахова и его супруги. Депутату стало плохо после того, как он вернулся из-за границы. На данный момент он находится на самоизоляции. Над ним был установлен медико-санитарный надзор. Его близкие также находятся на самоизоляции.
Как сообщалось, общее число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 10. 21 марта, подтвердили 7 новых случаев заражения.
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