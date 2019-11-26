Кличко побоксировал со столичными копами (видео)

По словам мэра столицы, тренировка была не последней

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook, что провел тренировку для патрульных полицейских в столице.

"Эти ребята занимаются боксом. И оказались настоящими гладиаторами. Убежден, что эта тренировка не прошла даром. Было очень интересно. Ребята крепкие и целеустремленные. Даже стоял в парах, спарринговал. Полицейские довольны. Не каждый рискнет выйти в ринг с чемпионом мира", – сказал Кличко, напомнив о своем боксерском прошлом.

При этом он отметил, что это была не последняя тренировка, которую он провел с подразделениями полиции Киева.

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"Все должны знать, что сильная полиция – порядок в городе", – уточнил Кличко.

При этом киевляне живо отозвались на пост Кличко и отметили, что тоже утром провели тренировку, правда, не с полицией, а в столичной подземке, где им пришлось подниматься пешком на станции "Арсенальная".

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Ранее Кличко пообещал продолжить борьбу с незаконно установленными в городе киосками.

Также Кличко дал эксклюзивное интервью программе "Зірковий шлях". Так, рубрике "Кава з перцем" на телеканале "Украина" мэр Киева рассказал, обижает ли его критика и использует ли он личные звездные знакомства в работе.

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