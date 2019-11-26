ЧП на метро "Арсенальная" в Киеве: появились подробности и видео

/ Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

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Стали известны подробности закрытия станции столичного метро "Арсенальная", на красной ветке подземки. Сегодня утром, 26 ноября, ее закрыли на вход для пассажиров.

"На одном эскалаторе станции метро "Арсенальная" идет плановый ремонт – он в разобранном состоянии. Второй эскалатор поломался. Что конкретно произошло, пока неизвестно. Возможно, что-то попало в створки эскалатора или сбой в работе подъемника произошел по техническим причинам. Ремонтная бригада в данный момент проводит ремонт эскалатора", – пояснили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Там добавляют, что поскольку в рабочем состоянии находится только один эскалатор, то было принято решение чтобы он работал только на подъем, вывозя на поверхность пассажиров, которые приезжают на станцию. Также на подъем работают все другие эскалаторы.

"Ремонтные работы продолжаются. Как только ремонтная бригада закончит работу, и мы сможем запустить его в работу, мы сообщим об этом на своем сайте и страничках в социальных сетях. Пока станция закрыта на вход для пассажиров", – добавляют в Киевском метрополитене.

При этом в сети появилось видео, как люди поднимаются по эскалатору пешком.

Напомним, в столичном метро считают причиной очередей на станциях действие ряда факторов. В частности, это часы пик, переход города на единый билет и т.д. Кроме того, мы сообщали о давке и очередях на станции метро "Святошин". Напомним, что на станции "Святошин" работает только один вход со стороны заводов Антонов и АТЕК, второй до сих пор закрыт на ремонт.

Тем временем проблемы с транспортом испытывают и жители Борщаговки, где уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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