Кличко ушел в отпуск

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко решил уйти в отпуск в начале января. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте городской администрации.

Так, сообщается, что по согласованию с президентом и министром развитися громад и территорий Кличко уходит в отпуск без сохранения заработной платы на 2 и 3 января, а с 8 по 11 января уходит в основной отпуск. Таким образом, Кличко выйдет на работу только 13 января.

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В распоряжении уточняется, что в связи с отпуском первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника исполнять обязанности главы администрации будет замглавы Петр Пантелеев.

Ранее Кличко поздравил жителей и гостей столицы с 2020 годом, опубликовав на своей странице в социальных сетях мультик. В небольшом ролике столичный глава изображен в костюме Деда Мороза, который на паровозе пролетает над Киевом и "сбрасывает" на него освещение, пешеходный мост, а также Шулявский путепровод.

Также смотрите в сюжете, как Кличко в костюме Деда Мороза запустил движение по Шулявскому мосту, который был закрыт на ремонт с марта 2019 года.

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