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Кличко заявил, что обсудит вопрос о прекращении полномочий Киеврады

12 сентября, 11:47

Наталья Мамчур

Многие депутат не пришли сегодня на сессию

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Сегодня, 12 сентября, в 10 утра должна была начаться первая сессия Киеврады после четырехмесячного перерыва. Напомним, как сообщали "Сегодня", на нее было вынесено больше сотни важных вопросов. Однако в назначенное время заседание не началось, поскольку, видимо, многие депутаты попросту не пришли на сессию.

В зале с заявлением выступил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Кворума, к сожалению, нет. Почему? С многими депутатами "работают". Это ни для кого не секрет. Подрывают и дестабилизируют работу киевской власти. И это перед началом отопительного сезона, перед началом бюджетного процесса. Депутаты несут ответственность перед киевлянами. Судя по всему, очень скоро я инициирую консультации с главами фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киеврады 8 созыва", – заявил Кличко.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, возможны ли досрочные выборы в столице уже в этом году, и если да, то кто имеет наибольшие шансы на победу.

При этом напомним, что ранее Виталий Кличко был снят с должности главы Киевской городской государственной администрации.

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Киев сессия Кличко Киеврада

Источник: Сегодня

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