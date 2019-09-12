Кличко против "слуг": когда в Киеве выборы и кто на них победит

Неизвестно точно, когда будут выборы, кто пойдет против Кличко. Но доподлинно известно, что столицу ожидает ожесточенный баттл

Фото: kyivcity.gov.ua

Со стартом осеннего политического сезона активизировались разговоры о возможных досрочных местных выборах. Правда, если летом говорили о выборах в целом по стране, то сейчас речь идет лишь об отдельных позициях – крупных городах. И в первую очередь, конечно, о Киеве. Сайт "Сегодня" разбирался, возможны ли досрочные выборы в столице уже в этом году, и если да, то кто имеет наибольшие шансы на победу.

По проторенному пути…

Слухи о том, что следующей целью – после победы на президентских и парламентских выборах – станут досрочные выборы в столице, поползли едва ли не сразу после победы Владимира Зеленского. Как писали в СМИ, "взять столицу" заинтересована, как минимум, одна влиятельная группа в окружении президента. Тогда же впервые промелькнуло имя потенциального кандидата – на то время гендиректора "1+1 медиа" Александра Ткаченко. (Отметим, что, по слухам, на данный момент помимо Ткаченко на Банковой дискутируются и другие кандидатуры. В частности, кандидатура бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского).

Согласно "утечкам" из Офиса президента в СМИ, в команде президента рассматривали несколько вариантов решения тонкого вопроса с досрочными выборами мэра. Один из них предусматривал лишение действующего головы города Виталия Кличко должности руководителя Киевской горгосадминистрации. Утратив существенную часть властных полномочий, мэр столицы, по идее, сам должен был инициировать перевыборы – дабы подтвердить вотум доверия. В случае, если бы Кличко заартачился, благодаря этому шагу представитель "Слуги народа", назначенный на пост главы КГГА, в любом случае получал определенный контроль над столицей.

Надо сказать, что схожий прецедент в столице уже был: в 90-х годах мэром Киева был Виталий Косакивский, а должность главы КГГА занимал Александр Омельченко. Правда, было это еще до утверждения закона о столице. В законе же народные депутаты хоть и весьма нечетко (позже норму пришлось трактовать Конституционному суду), но выписали пункт, который, по сути, обязывал главу государства назначать главой КГГА избранного мэра Киева.

Так было до 2010 года, когда, после прихода к власти Виктора Януковича, закон был изменен. В него добавили пункт, позволявший, если говорить упрощенно, президенту назначать руководителя горгосадминистрации по своему усмотрению. Сделано это было ровно с той же целью, которую мы описали в начале: лишить недостаточно лояльного Леонида Черновецкого части полномочий, вынудить его покинуть пост и в итоге получить во главе Киева "своего человека". Так, при мэре Черновецком главой КГГА стал Александр Попов, и позже Черновецкий ушел с должности мэра. То есть, по сути, нынешний вариант с разделением должностей Зеленским один в один копирует схему, апробированную Януковичем. О чем, кстати, не преминул заявить Кличко.

"Если Зеленский захочет сместить меня с поста главы КГГА, то он нарушит закон и поступит так же, как Виктор Янукович", — отметил мэр Киева в комментарии СМИ.

В июле, незадолго до парламентских выборов, Виталий Кличко официально подтвердил информацию, ранее пребывавшую в статусе слухов: президент намерен разделить полномочия мэра и главы КГГА.

"Вчера вечером у меня состоялась встреча с президентом Зеленским. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно: о разделении полномочий в управлении столицей. Глава КГГА – его вертикаль, и он собирается туда назначить своего человека", – рассказал журналистам Кличко.

При этом он ожидаемо заявил: если новая власть хочет иметь своего мэра в столице – пусть проводит выборы. Правда, буквально через пару недель мэр дезавуировал собственное заявление, которые многие восприняли как инициативу досрочных выборов.

"Если у кого-то есть намерение быть Киевским городским головой, это решается исключительно в правовом поле, через выборы. Следующие выборы у нас, по Конституции, осенью следующего года", – сказал Кличко.

Тем временем ситуация развивалась своим чередом. "Слуги народа" убедительно победили на парламентских выборах, взяв при этом все столичные округа. Назначили свое правительство. Офис президента Украины обратился в Кабмин с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Виталия Кличко. И уже 4 сентября Кличко был уволен. Партия власти получила возможность назначить своего представителя на должность КГГА.

Нужна Киеврада

Впрочем, даже если случится такое, что Кличко сам инициирует досрочные выборы и уступит на этих выборах представителю "Слуги народа", победу в столице все равно нельзя будет считать полной и безоговорочной. Поскольку таковую могут обеспечить лишь параллельные мэрским выборы в Киевраду. А организовать их гораздо сложнее, чем даже мэрские. Во-первых, потому, что в городском совете столицы достаточно непримиримых оппонентов новой власти (из той же Евросолидарности), которые ни при каких условиях не захотят досрочно уступать место "слугам". Во-вторых, для проведения досрочных выборов в Киевраду нужны хоть какие-то (а лучше – серьезные) основания. Которых нет.

Потому в партии власти озаботились поиском таковых. И, кажется, нашли. Снова-таки, по слухам и информации источников различных СМИ, таким поводом может быть новый закон о столице. Логика очевидна: парламент оперативно принимает закон, который может содержать какие-то серьезные изменения функционала органов власти в столице (а может, и нет). Под этим предлогом в закон вписывается норма о выборах нового созыва Киеврады, которая будет работать уже по новому закону.

9 сентября заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко подтвердил наличие планов принять изменения в закон о столице.

"Мы сейчас ведем очень интенсивную работу в этом направлении. Я думаю, что через пару недель будут какие-то новости уже предметные. Наше видение – это обновление закона "О столице", - сказал Александр Корниенко в эфире одного из телеканалов.

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил в комментарии сайту "Сегодня", что на данный момент монобольшинство способно принять любой закон. В том числе – открывающий дорогу выборам в Киеве.

"Конечно, если есть монобольшинство, юридические решения любого вопроса можно найти. Нужно лишь дать правильную команду юристам, работающим на Банковой. В данном случае законодательные нормы позволяют найти решение по выборам в Киеве. Потому, я думаю, мы увидим выборы не осенью 2020, а осенью нынешнего года или, в крайнем случае, будущей зимой", – сказал Алексей Кошель.

Когда выборы

В свою очередь, СМИ со ссылкой на свои источники в партии власти указывают конкретную дату – 8 декабря. По информации одних масс-медиа, к этому времени монобольшинство утвердит изменения в закон о столице. По сведениям других источников, дата рассматривается в качестве даты выборов.

"Теоретически могут выборы быть 8 декабря, а могут и не быть. Зависит от того, как успеем написать законопроект, подать и провести по процедуре", – рассказал один из народных депутатов "Левому берегу".

Причину спешки эксперты сайта "Сегодня" объясняют несколькими причинами.

"Во-первых, партия власти начала принимать законы. И то, что они принимают, может не совсем нравиться или совсем не нравиться тем или иным группам населения. Например, налоговые новшества уже вызвали критику среди предпринимателей. Несколько проектов вообще были отозваны по причине критики в обществе, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко. – Когда политическая сила декларирует "за все хорошее" – это одно. А когда выясняется, что "хорошее" не такое уж хорошее – это совершенно другое. Поддержка падает", – сказал эксперт.

По его словам, поскольку "Слуга народа" ставит целью не просто выборы в Киевраду и победу на них, а убедительную победу, в ее интересах провести эти выборы как можно раньше.

Еще одна причина спешки – внутренняя ситуация в партии власти. Как отметил эксперт, во фракции "Слуга народа" есть множество групп влияния. Противоречия между которыми рано или поздно неизбежны.

"Поэтому руководство партии и фракции "гонит лошадей", принимая законы в режиме "бешеного принтера". Они понимают, что это возможно, лишь пока фракция более-менее консолидирована и контролируема. Затем принимать нужные решения будет сложнее", – говорит Андрей Еременко.

В свою очередь, Алексей Кошель также отмечает, что в партии власти спешат повторит успех парламентских выборов, пока рейтинг "Слуги народа" сохраняется на высоком уровне. Отдельным мотивом, по его словам, является определенная слабость столичной власти, наблюдаемая до последнего момента.

"Кличко не спешит консолидировать вокруг себя силы, объединенный политический фронт, который помог бы ему защитить свои позиции в Киеве. Он пока что рассчитывает на свой рейтинг. И это играет на руку оппонентам", – говорит Алексей Кошель.

Будет серьезная битва

Впрочем, если будут объявлены выборы мэра Киева, "легкой прогулки" у кандидата от "Слуги народа" (кто бы им ни был) не получится. Равно как и не получится у действующего мэра отстоять пост столь же легко, как он сделал это в 2015 году.

"Думаю, нет оптимистичного сценария ни для Кличко, ни для представителя "Слуги народа". Выбора могут быть достаточно сложными для них", – отмечает Алексей Кошель.

Как рассказал сайту "Сегодня" Андрей Еременко, социологические опросы, которые проводила их группа, подтверждают солидное доминирование Кличко над оппонентами.

"Точные цифры называть не буду, но скажем так: у Кличко немногим больше 20%, у его ближайшего преследователя – Александра Омельченко – около 10%. У остальных еще меньше. Но проблема в том, что у Кличко это – практически "потолок", а у остальных – "стартовые позиции", Любой из них, кто сможет убедительно себя актуализировать и мобилизовать антирейтинг Кличко, как в свое время Зеленский мобилизовал антирейтинг Порошенко, сделает серьезную заявку на победу", – рассказал Андрей Еременко.

В свою очередь, Алексей Кошель отметил, что главным достижением Кличко является то, что он не утратил свой рейтинг.

"У него есть довольно мощное электоральное ядро, на которое он может опираться. Но для гарантированной победы этого недостаточно, – сказал Алексей Кошель. – Кличко нужно думать о том, чтобы объединять вокруг себя и "Европейскую солидарность", и "Батькивщину", и, возможно, "Голос", и много других сил, которые теоретически его могут поддержать. Я не исключаю, что на выборах в мэры Киева может пойти Владимир Гройсман. Не буду говорить о его шансах на победу, но можно предположить, что он сумеет набрать достаточно много. И наверняка можно сказать, что его электоральное поле пересекается с электоральным полем Кличко", – отмечает глава КИУ.

По его словам, не столь крепки, как принято думать, позиции в Киеве партии власти.

"Несмотря на то, что "Слуга народа" получила убедительную победу в столице на парламентских выборах, это не означает, что автоматически столь же убедительную победу они продемонстрируют на киевских выборах. К примеру, один из соцопросов, попавший в СМИ, демонстрирует довольно высокий рейтинг общественного активиста и шоумена Сергея Притулы. Который электорально пересекается с потенциальным кандидатом от "Слуги народа". И это подтверждает, что в Киеве нет фанатичного отношения к "Слуге народа", а есть спрос на новые лица", – сказал Алексей Кошель.

По его словам, на выборах также будет достаточно много кандидатов, которые по чуть-чуть будут отбирать голоса как у Кличко, так и у его оппонента из "Слуги народа". Не дать распорошить свои голоса будет главной задачей кандидатов на этих выборах, считает эксперт.

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