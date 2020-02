"Марш Достоинства" и панихида: в Киеве почтят память героев Небесной Сотни

В Украине 20 февраля в День Героев Небесной сотни пройдут мероприятия по чествованию погибших участников Революции Достоинства. В шестую годовщину расстрелов на Майдане в Киеве пройдет "Марш Достоинства", поминальная панихида и другие мероприятия, организатором которых стал "Украинский институт национальной памяти".

10:00 – 11:00 – состоится "Марш Достоинства" по маршруту Крепостной пер. – ул. Грушевского – ул. Крещатик – аллея Героев Небесной Сотни;

11:00 – 11:30 - у Креста памяти на аллее Героев Небесной Сотни пройдет панихида. После ее окончания запланирована поминальная акция "Ангелы памяти 2020".

12:00 – 13:00 – в Михайловском Златоверхом соборе Митрополит Епифаний проведет панихиду по погибшим во время событий Майдана.

С 14:00 в Колонном зале Киевской горгосадминистрации начнется программа "Благодарны за свободу", в рамках которой можно будет посмотреть артефакты 2014 года с Майдана, выставку картин "Майдан. История будущего". Также состоится концерт с участием майдановских музыкантов.

Напомним, согласно указу президента, День Героев Небесной Сотни в Украине отмечают 20 февраля.

Напомним, в прошлом году в Вашингтоне памятная церемония по погибшим Героям Небесной сотни прошла недалеко от Капитолия у Мемориала жертвам Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине. Мероприятие было организовано посольством Украины в США совместно с United Help Ukraine, US Ukrainian Activists, Ukrainian National Information Service (UNIS), украинской общиной при участии представителей International Committee for Crimea.

