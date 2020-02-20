Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,49

"Марш Достоинства" и панихида: в Киеве почтят память героев Небесной Сотни

20 февраля, 09:56

Организатором памятных мероприятий выступил "Украинский институт национальной памяти"

В Украине 20 февраля в День Героев Небесной сотни пройдут мероприятия по чествованию погибших участников Революции Достоинства. В шестую годовщину расстрелов на Майдане в Киеве пройдет "Марш Достоинства", поминальная панихида и другие мероприятия, организатором которых стал "Украинский институт национальной памяти".

10:00 – 11:00 – состоится "Марш Достоинства" по маршруту Крепостной пер. – ул. Грушевского – ул. Крещатик – аллея Героев Небесной Сотни;

11:00 – 11:30 - у Креста памяти на аллее Героев Небесной Сотни пройдет панихида. После ее окончания запланирована поминальная акция "Ангелы памяти 2020".

Реклама

12:00 – 13:00 – в Михайловском Златоверхом соборе Митрополит Епифаний проведет панихиду по погибшим во время событий Майдана.

С 14:00 в Колонном зале Киевской горгосадминистрации начнется программа "Благодарны за свободу", в рамках которой можно будет посмотреть артефакты 2014 года с Майдана, выставку картин "Майдан. История будущего". Также состоится концерт с участием майдановских музыкантов.

Напомним, согласно указу президента, День Героев Небесной Сотни в Украине отмечают 20 февраля.

Напомним, в прошлом году в Вашингтоне памятная церемония по погибшим Героям Небесной сотни прошла недалеко от Капитолия у Мемориала жертвам Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине. Мероприятие было организовано посольством Украины в США совместно с United Help Ukraine, US Ukrainian Activists, Ukrainian National Information Service (UNIS), украинской общиной при участии представителей International Committee for Crimea.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Майдан революция достоинства Герои Небесной сотни

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве снова подорожает ремонт Шулявского моста
В Киеве снова подорожает ремонт Шулявского мостаТранспорт
В Киеве предлагают переименовать станцию метро
В Киеве предлагают переименовать станцию метро "Дорогожичи"Другие новости
Стройка Шулявского моста: в КГГА отказываются покупать цех завода за 700 миллионов гривен
Стройка Шулявского моста: в КГГА отказываются покупать цех завода за 700 миллионов гривенТранспорт
Опасное правосудие: украинцы несут оружие в суды
Опасное правосудие: украинцы несут оружие в судыУкраина
"Стеклянный" мост в Киеве: стала известна окончательная цена строительстваВласть
Общественный бюджет Киева: начался прием проектов по новым правилам
Общественный бюджет Киева: начался прием проектов по новым правиламДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...