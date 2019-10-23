Мэр Кличко проверил готовность техники к зиме

Сотни машин готовы выйти на улицы столицы, как только выпадет снег

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В Киеве мэр Виталий Кличко проверил, готова ли коммунальная техника к зиме.

В автопарках столицы – сотни машин, которые моют и пылесосят тротуары, сгребают и даже плавят снег. Наряду с новеньким блестящим транспортом есть и такой, что работает с 80-х годов.

Водителям, работающим за рулем современных автомобилей, довольно комфортно. В салоне есть кондиционер и специальный монитор.

Одна такая машина может легко заменить полсотни дворников. "Сегодня" познакомились с водителем одного из таких автомобилей. Александр рассказывает, что его машина выходит на улицы столицы уже третий год. Пересел на нее, когда технику только пригнали с завода.

В теплое время года машина тоже не стоит без дела.

"На лето на машину щетки цепляются, она убирает в центре, сбрасывает мусор, а втягивающая полочка всасывает все это", – рассказывает водитель коммунального транспорта Александр.

В прошлом году в Киев привезли снегоплавильную установку. Таких в столице пока две. Если ее запустить в работу, снега можно не вывозить. Машина растапливает его, а воду сливает в канализацию.

Хвастаются в "Киевавтодоре" и техникой, работающей уже 30 лет. Киевский городской голова Виталий Кличко проверял ее готовность, на слово сначала не поверил.

"Все работает?" – спрашивает Виталий Кличко, осматривая технику. "Да, все работает", – отвечают мэру столицы. "Можете запустить?" – спрашивает Виталий Кличко.

Присутствующие затаили дыхание. Машинист Андрей, как и обещал, завел двигатель специального транспортного средства, которое сгребает на улицах снег. Запустил и механические лапы машины.

Столичный мэр говорит: старая техника исправна, новую тоже закупили.

"Сколько лет этой машине? 30 лет. Я умышленно выбрал такую ​​старую, потому что мы ремонтируем технику, она эффективная, функциональная, и мы не только вкладываем в новую. Но хочу отметить, что мы закупили 232 единицы новой техники, современной", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Киевский городской голова обещает, что уже в следующем году зарплата коммунальщиков вырастет на 25%. Получат они и новую форму. Разрабатывать ее, скорее всего, будут украинские дизайнеры.

Ранее Кличко заявил, что отопительный сезон в столице начнется с 25 октября, поскольку погода в Украине в ближайшие дни изменится и похолодает.

Также новости "Сегодня" выяснили, чего украинцам ждать в квитанциях этой зимой.

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