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"Мы уже не успеваем". В "Слуге народа" считают выборы в Киеве 8 декабря маловероятными

1 октября, 15:16

По словам Александра Корниенко, Рада не успеет рассмотреть законопроекты, согласно которым выборы могут быть назначены на начало декабря

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко допускает проведение выборов в Киеве весной, одновременно с местными выборами по всей Украине. По его словам, выборы в столице 8 декабря уже маловероятны, так как Рада не успевает рассмотреть соответствующие законопроекты.

"Если говорить про 8-е декабря, то, очевидно, мы уже не успеваем. Тем более, что комитет скорее всего рекомендует к первому чтению проект 2143-3, в котором дата выборов не определяется вообще", – сказал Корниенко.

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Он уточнил, что объявлять выборы нужно будет отдельной процедурой, что в короткие сроки маловероятно. Также он добавил, что согласно закону о местных выборах, на избирательный процесс отводится 60 дней, поэтому Раде следует принять решение по выборам до 8 октября, а Центральная избирательная комиссия должна из незамедлительно объявить, хотя новый состав ЦИК еще не сформирован.

Отметим, что ранее мэр Киева Виталий Кличко в устной форме обратился к парламенту с просьбой о роспуске Киеврады. При этом ни официального обращения, ни решения Рады по этому вопросу еще не было.

Новости "Сегодня" также ранее сообщали, что в Раде были зарегистрированы четыре законопроекта, касающиеся местного самоуправления в столице.

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Киев выборы слуга народа Александр Корниенко

Источник: Интерфакс-Украина

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