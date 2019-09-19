Кличко попросил парламент распустить Киевраду

Сегодня на сессию снова не пришло больше половины депутатов

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

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На 19 сентября в Киеве было запланировано заседание Киеврады. Начаться сессия должна была в 10 утра, однако кворума снова нет. В зале зарегистрировалось 38 депутатов.

Перед присутствующими депутатами выступил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы много слышим громких заявлений от разных политиков о том, как они любят страну. Но часто слова различаются с действиями. Во вторник во время консультаций с лидерами всех фракций мы договорились о проведении сессии сегодня. Мы договорились собраться, чтобы принять ряд очень важных решений. О зарплатах транспортникам, нам нужно работать над бюджетом, готовиться к отопительному сезону. И эти вопросы нам нужно решить безотлагательно. Но все делается для дестабилизации ситуации", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В конце он заявил, что обращается к парламенту с требованием о роспуске Киеврады VIII созыва и о проведении перевыборов в столице.

При этом визуально в зале больше депутатов, но, вероятно, они намеренно не зарегистрировались.

Напомним, что нардепы обновляют Закон "О столице Украины — городе-герое Киеве". Предлагают отдать больше власти в районы, но в то же время главу Киевской горадминистрации с огромными полномочиями будет назначать президент. "Сегодня" тщательно проанализировали законопроект.

Отметим, ранее мэр Киева Виталий Кличко был снят с должности главы Киевской городской государственной администрации.

При этом он заявил, что законопроект "О столице" должен пройти общественное обсуждение и получить выводы международных экспертов.

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