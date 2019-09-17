Кличко прокомментировал проект закона о столице, потребовав оценки от Венецианской комиссии

По мнению мэра столицы, в существующем на данный момент виде проект закона принимать нельзя

Фото: КГГА

Новый законопроект "О столице", зарегистрированный в Верховной Раде, должен пройти общественное обсуждение и получить выводы международных экспертов. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Зарегистрированный законопроект "О ​​столице" должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии, выводы других международных экспертов. Должно состояться общественное обсуждение. Я убежден, в таком виде этот законопроект принимать нельзя! Он разрушает принципы децентрализации и самоуправления, лишает киевлян права избирать власть в своем городе. А также создаст хаос в управлении столицей", - заявил Кличко на пресс-конференции во время форума Invest in Kyiv Forum 2019.

По мнению Кличко, в проекте закона речь идет о централизации власти.

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Ранее новости "Сегодня" писали о планах превратить КГГА в префектуру, перераспределить полномочия мэра и главы администрации (последний сможет блокировать большинство решений мэра). А один из главных месседжей нового закона — возвращение райсоветов и усиление роли местных депутатов, которые смогут решать "мелкие" проблемы жителей. Также ходят слухи об увеличении количества районов в городе. Возможно, уже на этой или следующей неделе проект попадет в сессионный зал.

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Отметим, что политические баталии продолжаются в столице уже несколько месяцев. Последний скандал разгорелся на прошлой неделе в Киевраде. Большинство депутатов не явились на сессию, и заседание было сорвано. В итоге мэр Виталий Кличко заявил, что инициирует консультации о досрочном прекращении полномочий Киеврады VIII созыва. Обсуждение этого вопроса должно пройти 17 сентября.

При этом ранее Виталий Кличко был снят с должности главы Киевской городской государственной администрации.

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