НАБУ завершило расследование по делу советника Кличко

Фото: Дмитрий Белоцерковец/Facebook

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили бывшему народному депутату и советнику городского головы Киева по вопросам благоустройства Дмитрию Белоцерковцу о завершении досудебного расследования по подозрению во внесении недостоверных сведений в декларации. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"22 ноября 2019 подозреваемому и его защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления его в Высший антикоррупционный суд", – говорится в сообщении.

Как отмечается, следствие установило, что бывший народный депутат внес недостоверные сведения в электронные декларации за 2016 и 2017, не задекларировав пользования недвижимым имуществом в городе Киеве стоимостью 3,8 млн гривен, принадлежащее на праве собственности близкому родственнику.

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Ранее Белоцерковец на своей странице в Facebook прокомментировал выдвигаемые ему подозрения, разъяснив, что 3,8 млн гривен – стоимость квартиры его матери, где временно проживала его супруга с ребенком и адрес которой он указал в декларации.

"Мне выдали подозрение в недостоверной информации в декларировании. Большее, что можно было бы предъявить мне, даже с лупой в руках, придумать не смогли. Подозрение касается того, что мой новорожденный сын и моя жена периодически находились у моей матери с целью присмотра за ребенком, а я это не указал в декларации. Как один из элементов доказательной базы выступают адреса доставки памперсов", - сообщил советник мэра Киева.

Он уточнил, что прошел ранее полную проверку Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, куда "отправлял письмо с целью понять, а нужно ли было это декларировать". По словам Белоцерковца, он получил четкое разъяснение НАПК по результатам проверки.

"Проверка НАПК нарушений в моей декларации не выявила, а это тот орган, который и должен оценивать юридическую позицию в таких производствах. Вину не признаю и, видимо, через такие смешные элементы борьбы нужно пройти", – резюмировал бывший нардеп.

Ранее Сарненский районный суд вынес приговор в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника по делу о его отдыхе в Ровенской области.

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