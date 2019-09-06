Суд оштрафовал директора НАБУ за отдых в Ровенской области

Главный антикоррупционер страны проводил время на базе отдыха за чужой счет

Артем Сытник / Фото: НАБУ

Сарненский районный суд вынес приговор в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника по делу о его отдыхе в Ровенской области.

Об этом сообщает LB.ua.

Так, директор НАБУ признан виновным в административном правонарушении и должен будет заплатить штраф в размере 3 400 гривен.

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"Решение суда притянутое за уши и по форме, и по сути. Признали виновным и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3 400 грн)", – сказал его адвокат Владислав Кича и добавил, что обязательно будет подана апелляция.

В своем решении суд счел невозможным запретить Сытнику занимать госдолжности сроком на год, как требовал прокурор. А данное правонарушение не является основанием для увольнения антикоррупционера.

Напомним, что в мае этого года на тот момент еще генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Государственное бюро расследований установило, что за отдых на охотничьей базе своей семьи и семьи друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, Сытник "забыл заплатить достаточно большую сумму наличными".

"Когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс. грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен это показать в декларации как подарок или же лучше заплатить самому", – говорил он.

Как сообщали новости "Сегодня", 21 августа суд в Ровенской области заслушал свидетелей по делу оплаты отдыха главы НАБУ. Отмечалось, что Сытнику вручали подозрение по дороге в командировку. В суде допросили четырех свидетелей – работников и директора охотничьего хозяйства, где проводил время чиновник. Дал объяснения и "спонсор" Николай Надейко, который оплатил отдых.

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