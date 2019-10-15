НАБУ подозревает советника Кличко в недостоверном декларировании "из-за памперсов"

По словам Дмитрия Белоцерковца, в декларации он указал адрес квартиры своей матери, где временно проживала его супруга с ребенком

Фото: Дмитрий Белоцерковец/Facebook

На фоне резонансной истории с экс-нардепом Максимом Микитасем, который подозревается в завладении имуществом Национальной гвардии, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило подозрение бывшему народному избраннику и экс-директору департамента благоустройства Киева Дмитрию Белоцерковцу.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, Белоцерковец подозревается во внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).

"Бывший народный депутат внес недостоверные сведения в электронные декларации за 2016 и 2017, не задекларировав пользование недвижимым имуществом в городе Киеве стоимостью 3,8 млн грн, принадлежащего на праве собственности близкому родственнику народного депутата", - говорится в сообщении.

Уточняется, что расследование ведется с марта 2017 года.

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В свою очередь, на своей странице в Facebook прокомментировал выдвигаемые ему подозрения, разъяснив, что 3,8 млн гривен – стоимость квартиры его матери, где временно проживала его супруга с ребенком, и адрес которой он указал в декларации.

"Мне выдали подозрение в недостоверной информации в декларировании. Большее, что можно было бы предъявить мне, даже с лупой в руках, придумать не смогли. Подозрение касается того, что мой новорожденный сын и моя жена периодически находились у моей матери с целью присмотра за ребенком, а я это не указал в декларации. Как один из элементов доказательной базы выступают адреса доставки памперсов", - сообщил советник мэра Киева.

Он уточнил, что прошел ранее полную проверку Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, куда "отправлял письмо с целью понять, а нужно ли было это декларировать". По словам Белоцерковца, он получил четкое разъяснение НАПК по результатам проверки.

"Проверка НАПК нарушений в моей декларации не выявила, а это тот орган, который и должен оценивать юридическую позицию в таких производствах. Вину не признаю и, видимо, через такие смешные элементы борьбы нужно пройти", – резюмировал бывший нардеп.

Ранее Сарненский районный суд вынес приговор в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника по делу о его отдыхе в Ровенской области.

Также новости "Сегодня" писали, что Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства" (№ 1009), которым Национальному антикоррупционному бюро Украины и Государственному бюро расследований разрешено самостоятельно осуществлять "прослушку".

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