Нардепы "покнопкодавили" в Киевраде

Фото: КГГА

В Киевраде во вторник, 11 февраля, для народных депутатов парламента провели мастер-класс по системе, которая делает невозможным "кнопкодавство". В частности, нардепам показали, как работает сенсорная кнопка и система для голосования "Рада IV", установленная в Киевраде в 2015 году.

Как сообщает пресс-служба общественного движения "Чесно", в тестировании сенсорной кнопки приняли участие депутаты от "Голоса", "Европейской Солидарности" и ОПЗЖ.

В частности, тестировщики попытались повлиять на работу сенсорной кнопки и "прокнопкодавить" с помощью жвачки, скотча, книг, мобильных телефонов и тому подобное. Сенсорная кнопка устояла и отреагировала только на прикосновение руки участников голосования.

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Отметим, система "Рада IV" предусматривает использование пультов с планшетной системой. Чтобы проголосовать, депутатам необходимо одновременно задействовать обе руки. При этом пальцем одной руки надо нажимать на сенсорную кнопку, а другой – на кнопки голосования "за", "против" или "воздержаться". Держать эти две кнопки нужно в течение всего времени голосования для зачисления голоса – 10 секунд. Таким образом, проголосовать за другого депутата физически невозможно.

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При этом, подобную сенсорную кнопку в Верховной Раде смонтировали еще в 2008 году, но на протяжении последующих лет ее так и не смогли подсоединить к системе голосования.

Напомним, что Верховная Рада поддержала наказание для "кнопкодавов". Теперь неперсональное голосование будет караться большим штрафом. В то же время народные депутаты побоялись поддержать еще один законопроект, который грозил арестом.

При этом угроза штрафа не останавливает народных избранников перед "кнопкодавством".

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