Верховная Рада криминализировала наказание депутатов за "кнопкодавство"

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины" (№2148).

За данное решение проголосовал 261 народный депутат.

Законом Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 364-2, предусматривающей, что умышленное совершение народным депутатом на пленарном заседании Верховной Рады голосования вместо другого народного депутата (неличное голосование) наказывается штрафом от трех тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Во время обсуждения законопроекта депутаты отмечали, что эта норма не будет работать и предлагали установить сенсорные кнопки для голосования. Но парламент не поддержал поправку о введении сенсорной кнопки, которая бы предотвращала "кнопкодавство".

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Изменениями в Регламент Верховной Рады предусмотрено, что председательствующий на заседании дает поручение Аппарату Верховной Рады по подготовке сообщения о выявленном нарушении народным депутатом требований относительно личного голосования.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября Верховная Рада поддержала наказание для "кнопкодавов". Теперь неперсональное голосование будет караться большим штрафом. В то же время народные депутаты побоялись поддержать еще один законопроект, который грозил арестом.

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Законом предусмотрено, что голосование осуществляется народным депутатом лично с помощью электронной системы путем голосования "за", "против" или "воздержался" в зале заседаний Верховной Рады или в определенном для тайного голосования месте возле зала для пленарных заседаний. Аппарат Верховной Рады обеспечивает видеофиксацию голосования народными депутатами во время пленарных заседаний Верховной Рады.

В случае обнаружения на пленарном заседании народным депутатом факта нарушения требований относительно личного голосования путем голосования вместо другого народного депутата, рассмотрение вопроса повестки дня по его требованию останавливается. Председательствующий на пленарном заседании устанавливает наличие соответствующего народного депутата в зале заседаний Верховной Рады, а в случае его отсутствия сообщает Верховной Раде о выявленном факте нарушения требований относительно личного голосования и поручает Счетной комиссии изъять карточку такого народного депутата и передать ее председательствующему на пленарном заседании и проводит повторное голосование по предложению, которое ставилось на голосование последним.

После проведения повторного голосования председательствующий дает поручение Аппарату Верховной Рады безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении народным депутатом требований относительно личного голосования. Такое сообщение вместе с протоколом, стенограммой соответствующего пленарного заседания, а также его видеозаписью после его подготовки предоставляется председателю Верховной Рады для направления в Государственное бюро расследований.

Также предусмотрено, что в случае обнаружения на пленарном заседании журналистом, аккредитованным при Верховной Раде, факта нарушения требований относительно личного голосования путем голосования вместо другого народного депутата, такой журналист имеет право подать заявление в Аппарат Верховной Рады о выявленном факте вместе с соответствующими материалами фотосъемки или видеозаписи.

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