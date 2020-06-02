Новая квартира, норковая шуба и коллекция марок: что задекларировал главный полицейский Киева

Жилье у Андрея Крищенко в совместной собственности с дочерью

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в прошлом году обзавелся в столице квартирой 105,5 кв. м. Такие данные указаны в его декларации, поданной за 2019 год.

Так, у супруги Крищенко по-прежнему в собственности две квартиры в Донецкой области по 66,78 кв. м. и 36,97 кв. м. Приобретенная в прошлом году в Киеве квартира у Крищенко находится в совместной собственности с его дочерью.

В декларации также значится норковая шуба, коллекция старинных монет, кольцо с бриллиантом, золотая подвеска с бриллиантом у жены, золотая цепочка, коллекция марок, коллекция старинных книг у Крищенко. У жены главы ГУ Нацполиции в Киеве задекларирован Mercedes-Benz GLA-Class 200.

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Зарплата Крищенко за прошлый год составила около 1,2 млн гривен, у жены доход от предпринимательской деятельности – 655 тыс. гривен. Супруга Крищенко хранит в наличке 30 тыс. долларов, у него в наличке 150 тыс. гривен и на счету в банке 371 807 гривен.

Ранее мы писали о декларации мэра Киева Виталия Кличко.

Также сообщалось, что в Киеве насчитали уже 1255 миллионеров.

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