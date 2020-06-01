Исчезли велосипеды и уменьшилась зарплата: что задекларировал Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко вслед за своими заместителями и главами пригородов подал декларацию о доходах за 2019 год.

Так, глава Киевской городской государственной администрации задекларировал две квартиры в Киеве в 251,8 кв. м. и 43,6 кв. м., у жены – дом в Лютеже 785 кв. м., земельный участок в Лютеже в 2500 кв. метра.

Также Кличко указал в декларации антикварные мраморные французские часы Jacques Murray & Co, мужские часы брендов IWC, Mont Blanc, трое мужских наручных часов Frank Muller, рояль Yamaha за 960 тыс. гривен. у жены – женские ювелирные изделия Van Cleef & Arpels, Bvlgari, Tiffany, Piaget, часы Hublot, Van Cleef & Arpels, Bvlgari.

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Также жена Кличко владеет Toyota Sequoia, Land Rover, у него – мотоцикл Fine Custom Puncher 8.125-4, прицеп-платформа Ironhorse Widebody. При этом в этом году мэр не указал в декларации девять велосипедов, которые были в декларации за 2018 год.

Также мэр Киева указал в декларации подарок в неденежной форме от Национального олимпийского комитета Украины на сумму 1614 гривен и "дополнительное благо" от НОК на сумму 1883 гривны, доход от управления денежными средствми в Deutsche Bank AG на сумму 697 014 гривен. Зарплата Кличко за прошлый год составила 318 599 гривен, при этом в 2018 году его зарплата была более 367 тыс. гривен.

В денежных активах в банках у мэра 67 189 грн, 14 долларов, в наличке – 24 200 евро, 13 200 долларов, а также занятые третьим лицам деньги на сумму 8 211 773 евро, 553 900 долларов.

Кроме того, Кличко задекларировал 918 540 гривен расходов на оплату услуг по нематериальным активам.

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