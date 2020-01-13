Ocean Plaza затопило кипятком: люди кричали от боли, обожженных выносили на руках

Затопленный Ocean Plaza

В понедельник, 13 января, возле ТРЦ Ocean Plaza произошел прорыв теплотрассы, в результате которого горячая вода затопила торговый центр и супермаркет. Есть пострадавшие, шестерых спасатели вынесли на руках.

"Потоки кипятка прорвали стену на нулевом этаже "Океан Плазы" и водопадами хлынули прямо в обувной отдел. Девушка продавец была заблокирована в отделе кипящей водой, у меня на глазах ее вынес на руках охранник, но т.к. она кричала от боли, то ноги, скорее всего пострадали", – пишет в Фейсбуке Елена Сердюк-Слушаенко, очевидец ЧП.

По словам Елены, никто не спешил обесточивать помещения, хотя была угроза поражения электричеством. Охрана выглядела растерянной.

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В результате порыва трубы возле Ocean Plaza ожоги получили 5-6 человек, они уже госпитализированы, сообщает УНН со ссылкой на полицейских.

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На видео, опубликованном в соцсетях, выносят мужчину. Он судорожно трясется, пока спасатели заносят его в карету "скорой".

Видео: kievmap/Telegram

Также есть видео, как заблокированные в ресторане люди пытаются выбить окна, чтобы выбраться наружу. Видимо, кипяток заблокировал выход.

Видео: PavlovskyNews

Напомним, прорыв магистрали произошел напротив ТРЦ Ocean Plaza. Из-за потока горячей воды перекрыли улицу, в яме застряла маршрутка с людьми.

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