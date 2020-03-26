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Опубликован ТОП депутатов-прогульщиков в Киевраде

26 марта, 15:24

Наталья Руда

Активисты "Чесно" проанализировали работу столичных депутатов

Из 120 депутатов Киеврады 15 избранников пропустили более 50% заседаний комиссий и сессий в течение периода 2016-2019 гг. Об этом сообщает Общественное движение "Чесно", основываясь на данных анализа работы всех депутатов городского совета.

В частности, в список самых ярых прогульщиков попали

  • из депутатской группы "Киевская команда":

Максим Борозенец, Юрий Вахель, Вадим Ноздря, Алексей Руденко, Илья Сагайдак;

  • из фракции ВО "Свобода":

Богдан Бенюк, Петр Кузик, Олег Чернецкий;

  • из фракции "Батькивщина":

Денис Москаль, Владимир Старовойт;

  • из фракции "Единство":

Сергей Крымчак, Алла Шлапак;

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  • из фракции БПП "Солидарность":

Вячеслав Непоп, Максим Шкуро;

из внефракционных – Ваган Товмасян.

Инфографика "Чесно"

Инфографика "Чесно"

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Кроме того, по данным "Чесно", в прошлом году в Киевраде 25% депутатов не участвовали в рассмотрении более 50% вопросов. В частности, было проанализировано, как часто депутаты игнорировали голосования в 2019 году. Так, Вадим Ноздря проигнорировал 99% голосований, Богдан Бенюк – 96%, Александр Омельченко – 93%, Владимир Старовойт – 86% и т.д. Подробнее смотрите в инфографике:

Инфографика движения "Чесно"

Инфографика движения "Чесно"

Также движение назвало и депутатов "Киеврады", прибегающих к "гречкосейству". Это Елена Антонова, Михаил Будилов, Ваган Товмасян и другие избранники.

Инфографика движения "Чесно"

Инфографика движения "Чесно"

А вот фигурантами антикоррупционных расследований стали Петро Кузик, Олег Гелевей, Игорь Мирошниченко, Денис Попов, Игорь Баленко.

Тем временем отмечается, что все политические силы в Киевраде ожидают рассмотрения законопроекта о столице, согласно которому количество депутатов уменьшится со 120 до 80, а это повлияет на стратегию ведения избирательных кампаний.

Как сообщали новости "Сегодня", столичный мэр Виталий Кличко заявлял, что пойдет на выборы в Киеве с обновленной политсилой. Кроме того, он также заявил о необходимости объединения усилий, однако не уточнил, с какой из партий.

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Киев прогульщики Киеврада

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