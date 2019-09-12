Депутаты Киеврады уже готовятся к новым выборам

Кто пришел на сессию, а кто ее проигнорировал

Фото: Михаил Будилов/Facebook

Столичные депутаты комментируют ситуацию, которая произошла 12 сентября в Киевраде и говорят о грядущих перевыборах как о неизбежном факте. Напомним, сегодня должна была состояться первая сессия Киеврады после четырехмесячного перерыва. Но многие депутаты ее проигнорировали. В итоге в зале собралось только 47 человек из 120. Мэр Киева заявил, что инициирует консультации с главами фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киеврады 8 созыва.

Проигнорировали заседание в полном составе депутаты от фракции "Еднисть", "Киевская команда" и некоторые представители других фракций.

"Сегодня на сессию пришли 47 депутатов из фракций "Солидарность", "Самопомощь", "Батькивщина" и "Свобода". Ходят слухи, что депутатов мотивировали не прийти на сессию, чтобы создать повод объявить Киевраду недееспособной. Все делается для того, чтобы парализовать город и создать условия для досрочных выборов городского совета", – отметил депутат от "Солидарности" Олесь Маляревич.

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"Киеврада 8 созыва все. Идем на досрочные перевыборы, пусть свой выбор сделают киевляне. Родной Лесной массив, Деснянский район, жду вашей поддержки", – написал на своей странице в Facebook депутат Михаил Будилов.

Пояснили свою позицию и те, кто не пришел на сессию.

"Изя все. Похоже, этот состав Киевсовета де-юре закончил свою каденцию. Де-факто это произошло 4 месяца назад, с тех пор Киевсовет не работал и не собирался. Тысячи вопросов для сотен тысяч киевлян были брошены в угоду страхов перевыборов. Я тоже не пришел в зал сегодня, хотя был рядом на комиссии. И я объясню почему. Мы (Киевская команда) решили не освящать своим присутствием агонию действующей власти города. Нужно приводить в соответствие юридическое фактическому – жители поставили Киевсовету и мэру неуд и поэтому перевыборы должны состояться. Заявления мэра об угрозах самоуправлению смешное, у нас уже давно нет самоуправления горожан, а есть управление Столаров, Микитасей и прочих "друзей" Виталия Кличка. Если требования тысяч киевлян игнорируют и депутаты большинства, и мэр, то самоуправления нет. Если мэр накладывает вето на выборы в райсоветы, то самоуправления нет. Если бюджет непрозрачно делит "большинство", то это не самоуправление, а самоуправство. И чем быстрее мы пройдём перезагрузку, тем лучше будет для нашего Города", – пояснил депутат Константин Богатов.

Кроме того, как сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко заявил, что его политическая сила будет инициировать досрочные выборы в столице – как мэра, так и Киеврады. Как сообщает УНИАН, выборы будут проводиться в Киеве по новому закону о столице, проект которого пока что еще только готовится в Верховной Раде.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, возможны ли досрочные выборы в столице уже в этом году, и если да, то кто имеет наибольшие шансы на победу.

При этом напомним, что ранее Виталий Кличко был снят с должности главы Киевской городской государственной администрации.

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