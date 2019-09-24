Кличко заявил, что пойдет на выборы в Киеве с обновленной политсилой

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пойдет на местные выборы с обновленной политической силой, которая будет представлена в ближайшее время. Кроме того, он также заявил о необходимости объединения усилий, однако не уточнил, с какой из партий.

"Мы однозначно будем принимать участие в выборах, в ближайшее время представим обновленную политическую силу. И также, убежден, надо договариваться об объединении усилий – для того, чтобы город Киев развивался", - цитирует Кличко пресс-служба КГГА.

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Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан не исключил того, что будет баллотироваться в мэры Киева. На данный момент дата выборов еще не установлена, однако в СМИ называлось возможной датой 8 декабря.

Отметим, накануне, 24 сентября, Кличко на пресс-конференции представил нового советника, который в будущем претендует на должность заместителя. Это Максим Бахматов, который ранее возглавлял "Национальный Экспоцентр Украины", с 2017 года – управляющий партнер инновационного городка UNIT.City. Также Кличко заявил, что попросил написать заявления об увольнении двух своих нынешних заместителей – Дмитрия Давтяна и Александр Спасибко. При этом Давтян спустя сутки на своей странице в Facebook написал пост, в котором уточнил, что никакое заявление на увольнение он не писал и писать не собирается.

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