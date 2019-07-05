Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Власть

Организатор спецоперации в Княжичах стал замом главы полиции Киева

5 июля, 15:05

Ранее Приступа возглавлял Шевченковское райуправление полиции в столице

Фото: shev.kyivcity.gov.ua
Фото: shev.kyivcity.gov.ua.

Один из руководителей смертельной спецоперации в Княжичах Герман Приступа назначен заместителем главы Национальной полиции Киева – начальником криминальной полиции. Об этом сообщается на сайте столичного главка Нацполиции.

Скриншот с сайта ГУ Нацполиции в Киеве
Скриншот с сайта ГУ Нацполиции в Киеве

Ранее Приступа возглавлял Шевченковское райуправление полиции в столице.

Как сообщает Слідства.Инфо, ссылаясь на информацию участников спецоперации, Приступа лично разрабатывал план этой операции по задержанию злоумышленников в Княжичах. 

Фото: slidstvo.info
Фото: slidstvo.info

"Также Приступа приезжал в Княжичи за день до перестрелки. Вместе с тогдашним начальником уголовного розыска столицы Леонидом Курятой они уговаривали местного бизнесмена обустроить в его доме полицейскую засаду", – отмечается в сообщении журналистов.

На данный момент дело о смертельной перестрелке в Княжичах уже передано и в суд, и на скамье подсудимых находится и один из подчиненных Приступы. При этом и сам Приступа привлекался к ответственности в связи с инцидентом в Княжичах.

"По результатам служебного расследования мне объявили неполное служебное соответствие. Но взыскание с меня уже снято, оно действовало в течение года", - уточнил новоназначенный замглавы Нацполиции Киева.

Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли пять правоохранителей. ГПУ сообщила о подозрении трем бывшим полицейским, в том числе начальнику уголовного розыска Куряте, в причастности к перестрелке в Княжичах.

Также мы писали, что Приступа в течение трех дней в 2014 году оборонял здание Горловского УВД от сепаратистов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег полиция, Княжичи, Приступа

Вы сейчас просматриваете новость " Организатор спецоперации в Княжичах стал замом главы полиции Киева". Другие Власть смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело о смертельной перестрелке в Княжичах передали в суд

10 апреля, 13:50

Дело будет рассматривать Броварской горрайонный суд

Двоим обвиняемым в смертельной перестрелке в Княжичах грозит пожизненное

28 марта, 16:44

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет

Перестрелка в Княжичах: ГПУ отправила на утверждение обвинительный акт

28 марта, 11:30

Действия всех пяти подозреваемых квалифицированы по статье о превышении власти

Перестрелка в Княжичах: СБУ прослушивала руководителя операции

3 декабря 2018, 22:41

Прослушка велась в рамках уголовного дела о коррупции в киевской полиции

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Самые красивые выпускницы Киева в Instagram (фото)

Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

Без химии: 10 народных средств от комаров

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

У Зеленского готовят кадровые решения по Виталию Кличко

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Чем кесарята отличаются от обычных детей?

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

Сегодня, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Вчера, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

3 июля, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

3 июля, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Что лечит калина в организме человека

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Путин ответил Зеленскому на призыв вернуть украинских моряков
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь