Организатор спецоперации в Княжичах стал замом главы полиции Киева

Ранее Приступа возглавлял Шевченковское райуправление полиции в столице

Фото: shev.kyivcity.gov.ua.

Один из руководителей смертельной спецоперации в Княжичах Герман Приступа назначен заместителем главы Национальной полиции Киева – начальником криминальной полиции. Об этом сообщается на сайте столичного главка Нацполиции.

Скриншот с сайта ГУ Нацполиции в Киеве

Ранее Приступа возглавлял Шевченковское райуправление полиции в столице.

Как сообщает Слідства.Инфо, ссылаясь на информацию участников спецоперации, Приступа лично разрабатывал план этой операции по задержанию злоумышленников в Княжичах.

Фото: slidstvo.info

"Также Приступа приезжал в Княжичи за день до перестрелки. Вместе с тогдашним начальником уголовного розыска столицы Леонидом Курятой они уговаривали местного бизнесмена обустроить в его доме полицейскую засаду", – отмечается в сообщении журналистов.

На данный момент дело о смертельной перестрелке в Княжичах уже передано и в суд, и на скамье подсудимых находится и один из подчиненных Приступы. При этом и сам Приступа привлекался к ответственности в связи с инцидентом в Княжичах.

"По результатам служебного расследования мне объявили неполное служебное соответствие. Но взыскание с меня уже снято, оно действовало в течение года", - уточнил новоназначенный замглавы Нацполиции Киева.

Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли пять правоохранителей. ГПУ сообщила о подозрении трем бывшим полицейским, в том числе начальнику уголовного розыска Куряте, в причастности к перестрелке в Княжичах.

Также мы писали, что Приступа в течение трех дней в 2014 году оборонял здание Горловского УВД от сепаратистов.

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