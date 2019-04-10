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Дело о смертельной перестрелке в Княжичах передали в суд

Сегодня, 13:50

Дело будет рассматривать Броварской горрайонный суд

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Дело о смертельной перестрелке в Княжичах передали в суд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dc9/6d6/5cadc96d6912a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dc9/6d6/5cadc96d6912a.jpg Происшествия Дело будет рассматривать Броварской горрайонный суд

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительное заключение по уголовному производству о смертельной перестрелке в Княжичах, сообщает пресс-служба ГПУ.

"Обвинительный акт в уголовном производстве утвержден прокурором и 10 апреля 2019 года направлен в Броварской горрайонный суд Киевской области", – говорится в сообщении. 

Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли пять правоохранителей.

Следствием было установлено, что руководители ряда подразделений ГУ НП в Киеве в Княжичах превысили предоставленную им власть и вышли за пределы предоставленных им прав и полномочий. Они действовали умышленно, незаконно и безосновательно организовали, а некоторые из них обеспечили применение и непосредственно применили огнестрельное оружие на поражение людей, что привело к смерти четырех сотрудников Нацполиции.

Также сообщалось, что двоим обвиняемым по делу о перестрелке в Княжичах грозит пожизненный срок лишения свободы, остальным – до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Черновцах утром 8 апреля произошла стрельба.


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Тег генпрокуратура, киевская область, Княжичи

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