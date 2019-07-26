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Последние результаты выборов в столице: юморист победил нардепа, безработный — секретаря Киеврады

26 июля, 08:31

Политологи итоги выборов связывают с протестом горожан против старых элит

Фото: AFP

Знакомимся с победителями выборов в Верховную Раду, которым отдали свое предпочтение киевляне. На 13 столичных округах баллотировались и известные нардепы, и столичные депутаты, и другие политики "с именем". Но большинство голосов досталось малоизвестным новичкам. При этом все они выиграли с большим отрывом (см. инфографику). 

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Чтобы посмотреть изображение в большем размере, откройте его в новом окне Фото: Сегодня

Так, в Голосеевском районе лидером казался секретарь Киеврады Владимир Прокопив, но победил безработный Александр Юрченко. Он входил в общественный совет при Голосеевской РГА и был помощником нескольких нардепов.

На Подоле выиграла выборы Анна Бондар — ранее работала в департаменте архитектуры КГГА и была даже и. о. главного архитектора. Ей проиграли целые нардеп Сергей Лещенко и замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Теперь поработает в Раде и известный ресторатор, ведущий и участник телешоу Николай Тищенко. Он превзошел не только нардепа с огромным стажем Третьякова, но и двух депутатов Киеврады.

Жители Соломенки и Отрадного предпочли главе РГА Максиму Шкуро юмориста и актера Романа Грищука.

В центре неизвестная никому уроженка Москвы Людмила Буймистер победила и "свободовца" Левченко, и экс-мэра Александра Омельченко, и известного волонтера Ивана Звягина.

Политологи такие итоги выборов связывают с протестом горожан против старых элит.

"Киев повторил феномен 2012 года, когда по мажоритарке почти во всех округах победили представители оппозиции. Сейчас киевляне поддержали партию нового президента. Да, возможно, это разово, но это своего рода протестное голосование", — считает политолог Владимир Фесенко.

Напомним, 21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о результатах выборов.

На данный момент уже практически известно, кто проходит в новую Раду по спискам и мажоритарке.


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Тег Киев, выборы, голосование

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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