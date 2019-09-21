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Привлекут СБУ и генпрокурора: в КГГА проверят исполнительскую дисциплину

21 сентября, 09:37

Проверка по распоряжению премьер-министра будет проводиться с 25 сентября по 8 октября

Здание КГГА в Киеве

Здание КГГА в Киеве / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

После снятия Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации глава Кабинета министров Алексей Гончарук подписал распоряжение о проверке состояния исполнительской дисциплины в КГГА и отдельных райадминистрациях Киева. Об этом сообщает издание "Левый берег", опубликовав соответствующий документ.

"С целью проведения проверки состояния исполнительской дисциплины в Киевской горгосадминистрации и отдельных райгосадминистрациях Киева, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 15 сентября 2010 г. №844 и резолюции Премьер-министра Украины от 13 сентября 2019 №31269/2 /1-19... Провести в период с 25 сентября по 8 октября 2019 года проверку и про результаты доложить в установленном порядке", - говорится в опубликованном распоряжении. 

Фото: "Левый берег"

Фото: "Левый берег"

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К проверке будут привлечены министр Кабмина Дмитрий Дубилет, госсекретарь Кабмина Владимир Бондаренко, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава Службы безопасности Украины Игорь Баканов, а также другие должностные лица.

Напомним, что нардепы обновляют Закон "О столице Украины — городе-герое Киеве". Предлагают отдать больше власти в районы, но в то же время главу Киевской горадминистрации с огромными полномочиями будет назначать президент. "Сегодня" тщательно проанализировали документ. 

Отметим, что городской глава Киева Виталий Кличко после снятия с должности председателя КГГА остался просто мэром без реальных полномочий.

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Кабмин проверка КГГА

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