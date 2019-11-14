Проспект Космонавта Комарова в Киеве будет носить имя Любомира Гузара

Фото: Киеврада

Киеврада в четверг, 14 ноября, проголосовала за переименование проспекта Космонавта Комарова в честь архиепископа Любомира Гузара. Соответствующее решение поддержали 74 депутата.

"Проспект Комарова назван в честь Комарова Владимира Михайловича, который ,несомненно, был выдающимся человеком, но он не имел никакого отношения ни к Украине, ни к столице. Это переименование направлено в первую очередь на почтение выдающейся личности, а не на реализацию государственной политики в сфере декоммунизации", – цитирует пресс-служба Киеврады депутата Олесю Пинзеник, которая является одной из инициаторов законопроекта.

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Кроме того, также была переименована Киеврадой и улица Выборгская. Теперь она будет носить имя украинского диссидента, языковеда и педагога Олексы Тихого. Решение о переименовании поддержали 75 депутатов Киеврады.

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Ранее новую улицу в Шевченковском районе столицы (ул. Проектная 13119) назвали в честь украинского врача, активистки и лейтенанта Вооруженных сил Украины Амины Окуевой.

Отметим, что не так давно в Киеве появилась улица в честь американского сенатора Джона Маккейна.

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