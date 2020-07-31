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Школьников и учителей в Киеве обязали петь гимн перед уроками: подробности

31 июля, 08:49

Наталья Руда Наталья Руда

Соответствующее решение принял Киевсовет

Киевсовет на пленарном заседании 30 июля принял решение о введении обязательного исполнения гимна Украины школьниками и учителями в учреждениях среднего образования.

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Как сообщается на сайте городского совета, решение поддержали 64 депутата.

Решением, которое рассматривалось как неотложное, Киесовет поручил департаменту образования и науки КГГА, управлениям образования РГА:

  • обеспечить проведение педагогами разъяснительной работы среди учеников по поводу уважительного отношения к госсимволам, а также изучение учениками государственного гимна;
  • обеспечить обязательное исполнение учениками, воспитанниками, педагогическими работниками в учреждениях среднего образования гимна Украины в начале каждого учебного дня и во время проведения торжественных мероприятий.

Контроль за исполнением этого решения поручен постоянной комиссии Киевсовета по вопросам образования, семьи, молодежи и спорта.

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В пояснительной записке к документу авторства "свободовцев" Олега Бондарчука, Юрия Сиротюка и Игоря Мирошниченко, уточняется, что проект решения был подготовлен в ответ на множественные просьбы жителей столицы, которые "видят необходимость сформировать у детей и юношества ценностных ориентиров и общественную самосознательность через их воспитание в духе уважения к государственному языку и государственным символами Украины, уважения и бережного отношения к национальным и историческим ценностям".

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При этом в правовом заключении к документу подчеркивается, что ни один закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать департаменту образования и науки КГГА, управлениям образования РГА обеспечивать исполнение гимна Украины школьниками и учителями. Отмечается, что такое решение противоречит Конституции Украины и закону о государственном гимне Украины.

Вместе с тем авторы документа Игорь Мирошниченко и Олег Бондарчук отметили, что принятая инициатива не является ноу-хау – государственные гимны перед уроками исполняют и в других странах.

"Например, подобным образом каждый учебный день начинают ученики в Соединенных Штатах!"написал Мирошниченко в Facebook.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, пойдут ли дети в школу 1 сентября.

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Также новости "Сегодня" писали, как готовятся работать школы и вузы.

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школа Киеврада гимн Украины

Источник: Сегодня

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