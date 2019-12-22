Шулявсий мост начали асфальтировать: Кличко показал видео

Фото: КГГА

В Киеве на Шулявском путепроводе начали укладывать асфальт и в ближайшие дни начнутся испытания моста. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко, опубликовав соответствующее видео в Facebook.

Видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko

По его словам, прошлой ночью кипела серьезная работа – строители начали асфальтировать новый путепровод. Он отметил, что подрядчик дает гарантию на эксплуатацию покрытия на 10 лет.

"Укладывают асфальтобетон на современное гидроизоляционное покрытие, которое успешно используют на строительстве мостов и путепроводов в странах Европы", – подчеркнул Кличко.

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Мэр проинформировал, что с 23 по 26 декабря будут асфальтировать подходы к мосту со стороны улиц Вадима Гетмана и Александра Довженко, после чего состоятся технические испытания путепровода.

"На нем установят специальное оборудование, которое будет измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки. Мы делаем все, чтобы запустить движение автомобилей Шулявским путепроводом уже в конце следующей недели", – написал столичный градоначальник.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале декабря были соединены все пролеты Шулявского моста. Конструкцию весом более 540 тонн буквально за 40 минут переместили в проектное положение.

А на днях Киеврада разрешила выкупить цех, который нужно снести рядом возле моста. Чиновники объясняют, что это необходим для продолжения реконструкции развязки, в которую входит Шулявский путепровод.

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