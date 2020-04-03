Ситуация с COVID-19 в Киеве: трансляция брифинга Кличко

По данным Министерства здравоохранения, на утро 3 апреля в столице подтвердили уже 180 случаев инфицирования

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 3 апреля, проводит брифинг о текущей ситуации с распространением коронавируса в столице.

Смотрите онлайн-трансляцию брифинга:

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Напомним, в Киевской области на утро 3 апреля число зараженных коронавирусом достигло 70 человек. Среди них четверо детей. Также известно, что умерли четыре человека.

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Как сообщали новости "Сегодня", столица живет в условиях карантина с 12 марта. Сначала на дистанционное обучение ушли школы и университеты, позднее ограничительные меры ужесточили – закрыты ТРЦ, кинотеатры, бары и кафе, бассейны и спортивные комплексы. Также отменены междугородние перевозки, общественный транспорт в столице перевозит пассажиров только по специальным билетам, метро закрыто с вечера 17 марта.

Также закрыты детские площадки, ограничено посещение парков и зон отдыха. Штраф за нарушение карантина составляет минимум 17 тысяч гривен.

Вместе с тем, по городу до сих пор нарушают карантин и Кличко уже неоднократно призывал жителей столицы "не шастать". Подобные нарушения есть и в Киевской области.

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