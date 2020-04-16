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Ситуация с коронавирусом и карантином в Киеве: трансляция брифинга Кличко

16 апреля, 12:03

Наталья Руда

В столице во второй половине дня 16 апреля усилят контроль на въезд

Мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 16 апреля, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице, а также об ограничительных мерах.

Смотрите прямую трансляцию брифинга:

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Напомним, ранее Виталий Кличко анонсировал с 13:00 16 апреля ужесточение правил въезда в столицу. В частности, до 20 апреля вводится обязательный температурный скрининг для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Это касается автобусов, грузопассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров (включая водителя).

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Также, по словам мэра, власти Киева после Пасхи готовы рассмотреть вопрос об ослаблении карантина в столице, если количество инфицированных COVID-19 пойдет на спад. На данный момент число зараженных в Киеве составляет 644 человека.

Кроме того, на Пасху в Киевской области вводится "комендантский час" – с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля. В Киеве "комендантский час" вводить не будут.

Отметим, что карантин в Украине продлится по меньшей мере до 24 апреля. Подробности смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко брифинг

Источник: Сегодня

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