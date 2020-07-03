Ситуация с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга Кличко

В городе заболели уже 5347 человек

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 3 июля, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

Реклама

Смотрите прямую трансляцию:

Напомним, в Киеве по состоянию на утро 3 июля зафиксировано 5347 случаев инфицирования коронавирусом.

В Киевской области официально подтверждены 2702 случая инфицирования коронавирусом. За сутки в области зафиксированы 47 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе у 8 детей в возрасте от 3 до 16 лет и у 39 взрослых. Выздоровели 1402 человека, в том числе 116 детей. За время пандемии умер 51 человек.

В тренде В Киеве разоблачили масштабную схему продажи фальшивых лекарств

Реклама

Отметим, что на 3 июля всего в Украине COVID-19 заболели 46 763 человека. 1212 зараженных скончались от инфекции (27 человек умерли за последние сутки). А победить болезнь удалось 20 558 украинцам (505 за последние сутки).

Кроме того, на прошлой неделе городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице могут снова ограничить движение транспорта, если эпидемическая ситуация будет ухудшаться.

Также смотрите в сюжете, как украинцы живут на карантине:

Карантин в Украине: жизнь в режиме "онлайн"

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама