Ситуация с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 3 июля, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.
Смотрите прямую трансляцию:
Напомним, в Киеве по состоянию на утро 3 июля зафиксировано 5347 случаев инфицирования коронавирусом.
В Киевской области официально подтверждены 2702 случая инфицирования коронавирусом. За сутки в области зафиксированы 47 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе у 8 детей в возрасте от 3 до 16 лет и у 39 взрослых. Выздоровели 1402 человека, в том числе 116 детей. За время пандемии умер 51 человек.
Отметим, что на 3 июля всего в Украине COVID-19 заболели 46 763 человека. 1212 зараженных скончались от инфекции (27 человек умерли за последние сутки). А победить болезнь удалось 20 558 украинцам (505 за последние сутки).
Кроме того, на прошлой неделе городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице могут снова ограничить движение транспорта, если эпидемическая ситуация будет ухудшаться.
Также смотрите в сюжете, как украинцы живут на карантине:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк