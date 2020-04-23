Ситуация с коронавирусом в Киеве: трансляция брифинга Кличко

Число инфицированных в Киеве уже перевалило за 1000

Мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 23 апреля, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице и карантином.

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Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:30 23 апреля в Украине зафиксировано 7170 случаев инфицирования COVID-19. За сутки было обнаружено 578 новых зараженных – это самое большое количество с начала ведения статистики. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). В целом 504 человека уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В Киеве по состоянию на утро 23 апреля зарегистрировано 1059 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки – 70 случаев.

Кроме того, в Киевской области уже 451 случай COVID-19. Больше всего инфицированных – в Киево-Святошинском районе, где в Вишневом в частном общежитии выявили вспышку коронавируса. По последним данным, там заразились 78 человек.

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