Скрипка, Лерос, Волох: Кличко уволил своих советников

Мэр Киева Виталий Кличко уволил шесть советников, которые работали на общественных началах. Соответствующие распоряжения №932 и №934 опубликованы на сайте Киевской городской государственной администрации.
В частности:
- Карл Волох освобождается от исполнения обязанностей советника по вопросам предотвращения и выявления коррупции;
- Леся Дутка – советника по вопросам взаимодействия с депутатским корпусом Киевского городского совета;
- Николай Колесник – советника по вопросам взаимодействия с землячествами;
- Олег Скрипка – советника по вопросам культуры;
- Андрей Черевко – советника по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
- Гео Лерос – советника по вопросам воплощения культурных арт-проектов.
В сентябре Кличко представил нового советника, который в будущем претендует на должность заместителя. Это Максим Бахматов.
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Напомним, что ранее Кабмин согласовал снятие Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, однако пока что он остается главой КГГА.
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