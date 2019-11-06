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Скрипка, Лерос, Волох: Кличко уволил своих советников

6 ноября, 13:41

Советники работали на общественных началах

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко уволил шесть советников, которые работали на общественных началах. Соответствующие распоряжения №932 и №934 опубликованы на сайте Киевской городской государственной администрации.

В частности:

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  • Карл Волох освобождается от исполнения обязанностей советника по вопросам предотвращения и выявления коррупции;
  • Леся Дутка – советника по вопросам взаимодействия с депутатским корпусом Киевского городского совета;
  • Николай Колесник – советника по вопросам взаимодействия с землячествами;
  • Олег Скрипка – советника по вопросам культуры;
  • Андрей Черевко – советника по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
  • Гео Лерос – советника по вопросам воплощения культурных арт-проектов.

В сентябре Кличко представил нового советника, который в будущем претендует на должность заместителя. Это Максим Бахматов.

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Напомним, что ранее Кабмин согласовал снятие Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, однако пока что он остается главой КГГА.

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Киев увольнение Кличко-Поветкин

Источник: Сегодня

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