Скрипка, Лерос, Волох: Кличко уволил своих советников

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко уволил шесть советников, которые работали на общественных началах. Соответствующие распоряжения №932 и №934 опубликованы на сайте Киевской городской государственной администрации.

В частности:

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Карл Волох освобождается от исполнения обязанностей советника по вопросам предотвращения и выявления коррупции;

Леся Дутка – советника по вопросам взаимодействия с депутатским корпусом Киевского городского совета;

Николай Колесник – советника по вопросам взаимодействия с землячествами;

Олег Скрипка – советника по вопросам культуры;

Андрей Черевко – советника по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;

Гео Лерос – советника по вопросам воплощения культурных арт-проектов.

В сентябре Кличко представил нового советника, который в будущем претендует на должность заместителя. Это Максим Бахматов.

Напомним, что ранее Кабмин согласовал снятие Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, однако пока что он остается главой КГГА.

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