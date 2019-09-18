Стало известно, когда Рада может рассмотреть проект закона о столице

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Законопроект о внесении изменений в закон Закон "О столице Украины — городе-герое Киеве" может быть рассмотрен в Верховной Раде в четверг, 19 сентября. Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, на данный момент документ рассматривается в профильном комитете, где в проект закона внесли много правок.

"А потом, с учетом этих правок, он завтра, кажется, будет выноситься в зал", – уточнил Арахамия.

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Законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О столице" был зарегистрирован в Верховной Раде 13 сентября. Вчера обнародовали полный текст документа. Предлагаемые новшества вызвали немало критики — видно, что документ пока еще очень сырой. А самое интересное припрятано в конце: на 8 декабря 2019 года должны быть назначены перевыборы мэра и Киеврады. Кардинально поменять предлагают и структуру управления столицей. Из положительных моментов можно отметить возвращение райрад, которые были ликвидированы в 2010 году.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко был снят с должности главы Киевской городской государственной администрации.

При этом он заявил, что законопроект "О столице", зарегистрированный в Верховной Раде, должен пройти общественное обсуждение и получить выводы международных экспертов.

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