Страшная находка на Лесном: в подвале дома нашли тело мертвого соседа

В подвале жилого дома на Лесном проспекте, в среду, 15 января, обнаружили тело мужчины. Страшную находку выявил дворник, которому жильцы сказали про открытые двери в подвал.

В полиции Киева сайту "Сегодня" подтвердили, что тело действительно было выявлено в подвале. На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа.

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"При обследовании тела предварительно не были обнаружены следы насильственной смерти. Личность мужчины установлена – это житель этого же дома, 1963 года рождения. По словам соседей, мужчина злоупотреблял спиртным. У него умерла жена, потом его уволили с работы, он сильно пил... Тело отправлено на экспертизу, чтобы определить истинную причину смерти", – рассказали "Сегодня" в полиции Киева.

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Схожий случай произошел в Одессе осенью – там в подвале жилого дома нашли труп мужчины с перерезанным горлом. Причем, по данным правоохранителей, тело, накрытое одеялом, пролежало в подвале около месяца.

Напомним, страшную находку в январе обнаружили в Киеве в квартире, которая сдавалась посуточно в аренду: в шкафу лежали трупы двух девушек. Ими, как показало следствие, оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Подозреваемые в страшном убийстве задержаны, пока их отправили за решетку на два месяца.

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