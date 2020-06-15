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У Кличо появился новый советник

15 июня, 10:02

Наталья Руда Наталья Руда

Юрий Чижмарь будет советником на общественных началах

Мэр Киева Виталий Кличко назначил своим советником на общественных началах Юрия Чижмаря. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Назначить Чижмаря Юрия Васильевича советником Киевского городского главы по вопросам социально-экономического развития на общественных началах", - говорится в документе.

Чижмарь окончил Ужгородский национальный университет по специальности "правоведение" и КНУ им. Шевченко по специальности "международное право".

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С 2005 до 2006 года был и.о. руководителя и главой аппарата Закарпатской ОГА, в 2005 году работал там советником главы и начальником управления коммунального имущества. В 2006-2007 годах работал руководителем Службы главы Секретариата президента Украины, позднее работал в Министерстве чрезвычайных ситуаций (нынешняя ГСЧС). С 2002 по 2006 год также был депутатом Ужгородского городского совета.

В 2007-2010 годах был главой Тернопольской ОГА. С 2010 года был заместителем главы Киевской ОГА. Также был народным депутатом Верховной Рады восьмого созыва.

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Также сообщалось, что в феврале 2011 года Чижмаря на улице облили кислотой.

Напомним, в прошлом году советником Кличко также стал Максим Бахматов.

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Ранее Кабмин согласовал снятие Виталия Кличко с должности главы КГГА.

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Киев Виталий Кличко Юрий Чижмарь

Источник: Сегодня

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