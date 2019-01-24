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В КГГА заявили, что дороги Киева от снега будут убирать всю ночь

Сегодня, 02:00

После завершения вечернего часа "пик" на все магистральные улицы столицы для уборки снега вышли большие колонны спецтехники

Фото: Getty Images
В КГГА заявили, что дороги Киева от снега будут убирать всю ночь //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8ff/0cb/5c48ff0cb6688.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8ff/0cb/5c48ff0cb6688.jpg Власть После завершения вечернего часа "пик" на все магистральные улицы столицы для уборки снега вышли большие колонны спецтехники

Спецтехника и бригады по ручной уборке улиц коммунальной корпорации "Киевавтодор" продолжают очищать столицу от снега. Работы не будут прекращаться и ночью, чтобы утром киевляне и гости столицы могли безопасно передвигаться по городу, сообщает Киевская городская государственная администрация.

После завершения вечернего часа "пик" на все магистральные улицы столицы для уборки снега вышли большие колонны спецтехники.

Тракторы со специальным снегоочистительным оборудованием, машины "Bucher" и бригады по ручной уборке убирают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, лестничные пролеты, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам, содержащиеся предприятиями корпорации.

Коммунальщики обращаются к автомобилистам с просьбой не оставлять машины вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике убирать город от снега.

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В среду, 23 января, в Киеве работали 395 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники и 74 бригады по ручной уборки "Киевавтодора". 

Кроме того, к уборке снега привлечены 144 трактора ЖЕКов, 80 единиц техники "Киевзеленстроя" и 3600 дворников.

Ранее в ГСЧС и Гидрометцентре предупредили об резком ухудшении погодных условий в ближайшие сутки, особенно в центре и на северо-востоке Украины. Отмечается, что Украину накрыл штормовой циклон, потому объявлен повышенный уровень опасности.

По всей Украине на трассах международного значения ограничивают движение. За минувшие сутки спасатели помогли отбуксировать 68 транспортных средств.

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