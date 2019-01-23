Непогода в Украине: на трассах международного значения ограничивают движения

По минувшие сутки спасатели помогли отбуксировать 68 транспортных средств

Фото: www.dsns.gov.ua.

Непогода в Украине: на трассах международного значения ограничивают движения //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/848/233/5c48482331218.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/848/233/5c48482331218.jpg 2019-01-23T13:12:00+02:00 Украина По минувшие сутки спасатели помогли отбуксировать 68 транспортных средств

В Украине начали вводить временные ограничения движения на трассах международного значения из-за плохой погоды. Об этом сообщает сайт ГСЧС.

Так, временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств на двух трассах международного значения введено в Винницкой области. Речь идет о трассах М-12 "Стрый – Знаменка" (на участке между городами Немиров и Гайсин) и М-21 "Выступовичи – Могилев-Подольский" (на участке между городами Жмеринка и Могилев-Подольский).

Также, как сообщает советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook, на некоторых участках трассы международного движения М-05 "Одесса-Киев" ограничено движение грузового транспорта из-за погодных условий.

Водителям рекомендуют отложить движение по трассах в это время, ведь на дорогах царят гололедица, туман и мощный снегопад. За сутки подразделения ГСЧС оказали помощь в буксировке 68 транспортных средств, в которых находилось 93 человека. Для обеспечения проезда на дорогах от Государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор" привлечено 1 тыс. 382 работника и 920 единиц техники.

Напомним, в Украинском гидрометцентре на 23 января в нескольких областях Украины объявили штормовое предупреждение. Так, днем в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях будут сильные снегопады. В Сумскую, Харьковскую и Луганску области снег придет ночью 24 января.

Кроме того, в ГСЧС и Гидрометцентре предупредили об резком ухудшении погодных условий в ближайшие сутки, особенно в центре и на северо-востоке Украины. Отмечается, что Украину накрыл штормовой циклон, потому объявлен повышенный уровень опасности.

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