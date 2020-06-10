В Киеве будут судить бывшего зама Кличко, ударившего копа

Столичная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Владимира Слончака, который, находясь в должности заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), ударил полицейского в ночь на 27 апреля в Соломенском районе.

"Согласно материалам следствия, во время оформления работниками патрульной полиции административного протокола в отношении женщины-водителя в ситуацию вмешался пассажир ее автомобиля. Мужчина, который в то время занимал должность заместителя председателя КГГА, вел себя агрессивно, не реагировал на замечания патрульных, а в дальнейшем нанес одному из правоохранителей телесные повреждения", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Слончаку инкриминируют ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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Обвинительный акт направлен для рассмотрения по существу в Соломенский районный суд.

Напомним, в ночь на 27 апреля патрульные остановили на улице митрополита Василия Липковского Mercedes, которые ехал с выключенными фарами. За рулем авто была депутат Киеврады Людмила Костенко. Копы заметили у нее признаки алкогольного опьянения, тест на драгер она отказалась проходить. Также в машине был замглавы КГГА Владимир Слончак. В ходе общения с копами он ударил одного из патрульных. Слончака задержали и отправили в изолятор временного содержания. После инцидента глава КГГА Виталий Кличко уволил Слончака с занимаемой должности. Бывшему чиновнику грозит до пяти лет заключения.

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